Konya’da yasa dışı avlanan 35 kişiye 23 bin lira ceza

Edinilen bilgiye göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Konya Şube Müdürlüğü’ne bağlı av koruma ekipleri, Konya’nın farklı bölgelerinde av faaliyetlerine yönelik denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Avlaklarda avcıların belgelerini kontrol eden ekipler, 4915 sayılı Kara Avcılığa Kanunu’na muhalefet ettiği gerekçesiyle 35 kişi hakkında idari para cezası uyguladı. Avcılara toplam 23 bin lira idari para cezası uygulanırken, avlanan 1 yaban tavşanı için de 550 liralık tazminat cezası kesildi. Denetimlerde avda kullanılan 10 takozsuz otomatik av tüfeğine ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu öğrenildi.