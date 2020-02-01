Konya'da yem karma makinesine sıkışan çocuğun cenazesi toprağa verildi
KONYA (AA) – Konya'nın Derbent ilçesinde yem karma makinesine sıkışarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mustafa Kemal Üçpınar'ın cenazesi defnedildi.
Üçpınar'ın cenazesi, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı yanında bulunan Derbent Merkez Camisi avlusuna getirildi.
Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçpınar'ın naaşı, Camiikebir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan Üçpınar'a, 2003 yılında 12 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyinin isminin verildiği öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Üçpınar (15) yem karma makinesine sıkışarak ağır yaralanmıştı. Baba Ali İhsan Üçpınar'ın durumu görmesi üzerine Mustafa Kemal, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ancak burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
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