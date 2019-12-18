Konya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
KONYA (AA) – Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i öğrenci 8 kişi yaralandı.
Beyşehir-Derebucak kara yolunun 11. kilometresinde, sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, engelli öğrencileri taşıdığı öğrenilen öğrenci servisi ile kamyonet ve üç otomobil çarpıştı.
Kazada, devrilen öğrenci servisindeki 5 öğrenci ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
BENZER HABERLER
-
Bünyan'da yaba ve gelin bebek geleneği yeniden canlandırılıyor
-
ERC'den Prof. Dr. Güler’e 2 milyon avroluk destek
-
Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi “Millilerden asker selamı” oldu
-
Necip Hablemitoğlu mezarı başında anıldı
-
Kırşehir Belediyespor'a sponsor desteği
-
İstanbul'da rekor uyuşturucu ele geçiren “KİM” ekibine ödül
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.