Konya'daki silahlı kavga
KONYA (AA) – Konya'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Karatay ilçesi Selimiye Caddesi'ndeki çay ocağında çıkan silahlı kavgada, Uğur A. (38) ile arkadaşı Emre G'nin (17) silahla vurulmasıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, olayın şüphelisinin Emre Samat (32) olduğunu belirledi.
Ekipler, silahlı kavganın ardından Ankara'ya kaçacağını tespit ettikleri Samat'ı, olayda kullandığı ruhsatsız silahıyla gözaltına aldı.
Yürütülen soruşturma neticesinde "kız arkadaş" meselesi yüzünden çıktığı belirlenen silahlı kavganın ardından Samat'a yardım ettikleri ileri sürülen Oktay T. (36) ve Hüseyin Y. (29) ile olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Burcu Y. (27) de gözaltına alındı.
Samat'ın polisteki sorgusunda Emre G'yi yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Samat, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri "ev hapsi tedbiri"yle serbest bırakıldı.
Öte yandan silahlı kavgada, yaralanan Uğur A, ile arkadaşı Emre G'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Karatay ilçesi Selimiye Caddesi'ndeki çay ocağında dün, Uğur A. ile arkadaşı Emre G, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurulmuş, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Uğur A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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