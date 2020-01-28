Konya'dan AB ülkelerine günlük 25 ton süt gidiyor
KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Türkiye'de 1 milyon 315 bin ton süt üretimiyle ilk sırada yer alan Konya, Karapınar ilçesindeki tesislerinden günlük 25 ton sütü Avrupa Birliği ülkelerine gönderiyor.
Hububat ve bakliyat üretimiyle ülkenin adeta gıda deposu olarak anılan Konya, büyükbaş hayvan varlığıyla da ilk sırada geliyor.
Hayvancılığın oldukça yaygın olduğu Konya'nın Karapınar ilçesindeki tesislerden günlük 25 ton süt AB ülkelerine ihraç ediliyor.
Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığını söyledi.
Karapınar'ın yenilenebilir enerji yatırımıyla da güneşinin parladığına dikkati çeken Tartan, şöyle konuştu:
"İlçemizde süt üretimi son yıllarda giderek arttı. Bunda tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin önemli payı var. 1315 müstahsil üyesinden günde 400 tonun üzerinde süt üretimi gerçekleştiriliyor. İlçemizde 11 süt işleme tesisi çalışıyor. Konya'nın süt üretiminin yaklaşık yüzde 14'ünü Karapınar üreticisi karşılıyor. İlçemizde 60 bin büyükbaş hayvan var, bunların 28 binden fazlası sağım hayvanı. İlçemizde faaliyetini sürdüren mavi bayraklı firmalarımız, günde 25 ton sütü AB ülkelerine ihraç ediyor. Üreticilerimiz iki yıl önce yaşadıkları krize rağmen durumlarından memnun. Fiyatlar istenilen seviyede olmasa da genel anlamda durumumuz iyi seviyede. Yem ve girdi fiyatlarının makul seviyeye çekilmesiyle üretimin daha iyi noktada gerçekleşeceğini düşünüyorum."
Tartan, birliğin organize sanayi bölgesindeki süt toplama merkezine günde 370 ton ürün geldiğini belirterek, bu rakamda son yıllara göre istikrarlı artış yaşandığını vurguladı.
Birliğin yıllar içerisinde süt hacmini sürekli artırmayı başardığını vurgulayan Tartan, "Ayrıca ilçemiz ve üreticilerimiz adına açtığımız, üreticiden tüketiciye doğrudan satış mağazamızda günlük taze çiğ süt satışıyla tüketiciye hizmet veriyoruz." diye konuştu.
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