Konyalı doğaseverlerden Mehmetçik'e destek
KONYA (AA) – Konya’dan Derebucak ilçesine gelen doğaseverler, Mehmetçiklere destek olmak için etkinlik düzenledi.
Konya Doğaseverler Kulübü Başkanı Seyit Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü etkinliğine 60 kişinin katıldığını söyledi.
Etkinlik kapsamında Derebucak ilçesindeki Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulu'nu ziyaret ettiklerini ve ilçedeki ilkokul öğrencilerine kitap bağışında bulunduklarını belirten Uygur, "Ardından Çamlık Mahallesi mağaralar mevkisinde 60 sedir fidanını toprakla buluşturduk. Ardından, Balatini, Suluin, Değirmenini ve Gavur Beşiği mağaralarını gezerek doğa yürüyüşü etkinliğimizi tamamladık. Bu etkinliğimizin amacı, barış harekatında görev alan askerlerimize operasyonlara şimdilik ara verilmiş olsa da hala orada oldukları için moral ve destek vermekti." diye konuştu.
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