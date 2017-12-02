KONYALI İHRACATÇILAR 2017’DE REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, tüm uluslararası risklere, kurlardaki dalgalanmalara rağmen ihracat artışının devam ettiğini belirterek, Konyalı müteşebbislerin çalışma azmi ve girişimcilikleri sayesinde şehir olarak bu başarılara ulaştıklarını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’de Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar olarak gerçekleşti. Açıklanan verilere göre; Konya’da Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 artışla 140 milyon 847 bin 440 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 11 aylık ihracat rakamı da 1 milyar 417 milyon 687 bin dolar oldu. 2017 yılı 11 aylık toplam rakamı, 2016’ya göre yüzde 15,96 artış gösterdi.

Kasım ayı ihracat verilerini değerlendiren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, bu yılın Kasım ayı ve 11 aylık toplam ihracatın hızlı artışı devam ettirdiğini söyledi. Başkan Öztürk, “Türkiye’nin Kasım 2017 ihracat rakamı 13.629.172.743 dolar olup ilimizin Kasım ayı ihracat rakamı 140.847.439 dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Konya il bazında Türkiye’nin ihracatının yüzde 1.03’ünü gerçekleştirmiştir.

Konya’nın ihracatı Kasım – 2017 ayının kasım – 2017 ayına göre yüzde 19,97 oranında artış göstermiştir. 2017 yılı 11 aylık ihracat rakamımız da 1.417.687.257 dolar olmuştur. 2017 yılı ilk 11 aylık rakamı, 2016’nın ilk 11 aylık rakamına göre yüzde 16,48 artış göstermiştir. Bu rakama göre 2017’nin ilk 11 ayında Konya, Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1.05’e çıkartarak il bazında 13. sırada yer almıştır” dedi.

Konya’nın en fazla ihracat yapan 13. il olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, “Konya ekonomimizin potansiyeli, Konyalı tüccar ve sanayicilerimizin çalışkanlıkları, girişimcilikleriyle üretim, ihracat ve istihdam azmi sayesinde ülke ekonomisindeki canlanmaya katkı olarak Konya’nın ekonomik dinamiklerindeki hızlı artış devam etmektedir. Konya’nın ihracatındaki artış ülkemizin 2017 büyüme rakamlarını da yukarıya taşımaktadır. Konyalı müteşebbislerin çalışma azmi ve girişimcilikleri sayesinde şehir olarak bu başarılara ulaşıyoruz. Tüm tüccar ve sanayicilerimizi kutluyorum. Sağladığı kaynaklar ve verdiği desteklerle tüccar ve sanayicilerimizi her konuda destekleyen Hükümetimizin bu başarıda payı çoktur” diye konuştu.

Başkan Öztürk, 11 aylık rakamlara göre, 2017’de yıllık toplam 1,5 milyar dolar üzerinde ihracat hedeflerini gerçekleştireceklerini söyleyerek, oda olarak ihracatçılarla işbirliği içinde daha çok çalışarak daha büyük hedefler belirleyeceklerini kaydetti.