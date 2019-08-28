Konyalı sanayiciler otizmli çocukların konuğu oldu
KONYA (AA) – Konya Sanayi Odası (KSO), ağustos ayı meclis toplantısını, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) gerçekleştirdi.
KSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis üyeleri toplantı öncesinde vakfı gezerek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
KSO Başkanı Memiş Kütükcü, SOBE'nin son derece nitelikli bir eğitim kurumu olduğunu söyleyerek SOBE'yi yakından tanımak için toplantıyı burada gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Burada hizmetlerin kaliteli olduğuna vurgu yapan Kütükçü, "Buranın, dünyada birçok inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra hayata geçirilen nitelikli ve başarılı bir tesis olduğunu gördük." dedi.
Kütükçü, "Otizmli çocuklar gerçekten çok özel. Bu çocuklarımızın her biri için burada ayrı bir eğitim müfredatı düzenleniyor. Bir insanı bile hayata bağlamak çok önemli. Çünkü insan çok değerli. Dolayısıyla bu konuda çok kutsal bir görevi icra eden arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bizim de görevimiz, iş insanları olarak bu tür tesisleri ve kurumları yaşatmaya destek olmak. Bu özel çocuklar bizim önce onları anlamamızı, daha sonra da tedavi etmemizi bekleyen melekler adeta." değerlendirmesinde bulundu.
– "Sanayi üretiminin son çeyrekte pozitif olmasını bekliyoruz"
Kütükcü, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki faaliyetler hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Sanayi üretim endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düştü. Yılın son çeyreğinde ise sanayi üretiminin pozitife dönmesini bekliyoruz. Yine bu endeks son 10 aydır negatif seyrediyor. Pozitife dönmesi demek üretimin yeniden güçlenmesi demektir. Önümüzdeki dönem, yani yılın son çeyreğinde sanayi üretiminin pozitife dönmesi en büyük dileğimiz. Ağustos ayında kapasite kullanımı da 0,3 artarak 76,2 seviyesine yükseldi. Bu oranın daha yukarıya çıkmasını ve tüm firmaların tam kapasitesini kullanır hale gelmesini bekliyoruz."
Meclis toplantısının ardından sanayiciler, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ile tesisleri gezerek otizmli çocuklarla bir araya geldi.
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