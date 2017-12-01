KONYA’NIN 31 İLÇESİNDE EĞİTİMCİLERE ATIK PİL EĞİTİMİ VERİLDİ
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında “Eğiticilerin Eğitimi” programları gerçekleştirildi. 31 ilçedeki okullardan öğretmenlerin katıldığı eğitimlerde; pillerin insan hayatındaki yeri, kullanımı, zararları, bertarafı ve dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasında yapılan protokolle atık pillerin toplanması ve bertarafı konusunda yapılan çalışmalar kapsamında “Eğiticilerin Eğitimi” başlığı ile 31 ilçedeki ilk ve ortaokul öğretmenlerine atık pil eğitim programı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yöneticilerin de katıldığı programlarda Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nden Çevre Yüksek Mühendisi Hatice Yıldız bir eğitim sunumu gerçekleştirdi.
Geçen yıl Konya’da okullardan 10 ton atık pil toplandığını söyleyen Yıldız, atık pillerin toplanmasında sürekliliğin sağlanması için ilk önce eğiticilerin eğitilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitimlerde; pillerin insan hayatındaki yeri, kullanımı, zararları, bertarafı ve dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınırken öğretmenler atık pille ilgili sorularını ve isteklerini dile getirdi. Atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Selçuklu ve Karatay Belediyeleri ile TAP arasında 02.09.2009 tarihinde imzalanan protokolle başladı. Her yıl okullar arasında Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlenirken en fazla atık pil toplayan okullara ödüller veriliyor. 6360 Sayılı Belediye Kanunu ile diğer ilçe belediyeleriyle protokoller imzalanarak kapsam genişletilerek 2015 yılında toplama faaliyetlerine başlandı. Her geçen yıl daha fazla miktarda atık pil toplanması hedeflenirken bu kapsamda her yıl farklı ilçelerde de eğitimler gerçekleştiriliyor.
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