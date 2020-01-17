Konya'nın “Bisiklet Master Planı”na uluslararası ödül
KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğü Bisiklet Ulaşım Master Planı Projesi, Uluslararası İdealkent Ödülü'ne layık görüldü.
Kent Araştırmalar Enstitüsünce, şehirlere ve şehir halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Paris'teki genel merkezinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Türkiye'de 550 kilometre ile en uzun bisiklet yolunu yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet Ulaşım Master Planı Projesi ile Uluslararası İdealkent Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir aldı.
Kuşdemir, burada yaptığı konuşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 2030 yılına kadar sürecek Bisiklet Master Planı hazırladıklarını söyledi.
Bu kapsamda yapılacak planlama ile mevcut bisiklet yollarını 780 kilometreye yükselteceklerini ifade eden Kuşdemir, "Bu plan, Türkiye'de ilk olması sebebiyle önem arz ediyor." dedi.
Ödül alan projelerin, UNESCO genel merkezinde bir hafta boyunca sergileneceği belirtildi.
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