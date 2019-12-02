Konya'nın yaylaları kar yağışı ile beyaza büründü
KONYA (AA) – Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, yaylalar adeta beyaza büründü.
Beyşehir ilçe genelinde iki gündür etkili olan yağmur aralıklarla devam ederken, yağış ilçenin yaylaları ve yüksek kesimlerine kar olarak düştü.
İlçeye bağlı Doğanbey ve Damlapınar mahallelerine bağlı yaylalar ile dağlık alanlar, kar yağışının ardından bembeyaz oldu.
Yaylalar ile dağlık kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yaylalarda açık alanlarda otlayan küçükbaş hayvan sürülerinin ise yağışların ardından kapalı alanlarına alındığı kaydedildi.
BENZER HABERLER
-
Sodexo’da üst düzey atama
-
Konya'nın yaylaları kar yağışı ile beyaza büründü
-
Yaşlı Hakları Konferansı ve İstişare Komisyonu Toplantısı
-
Kırıkkale'de baraj gölünde 1600 metre ağ bulundu
-
Suşehri'nde çocuklar için boyama ve tiyatro etkinliği düzenlendi
-
DSİ'den ülke ekonomisine yıllık 59 milyon liralık katkı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.