Konyaspor, Yukatel Denizlispor maçına odaklandı
KONYA (AA) – Konyasporlu futbolcu Deni Milosevic, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacakları müsabakaya ilişkin, zor bir maç olacağını ancak galibiyeti alabilecek yetenek ve potansiyele sahip olduklarını söyledi.
Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Deni Milosevic, sezonun ilk 3 haftasında iyi maçlar oynadıklarını ancak gol yollarındaki şanssızlıkları nedeniyle kazanamadıklarını belirtti.
İlk galibiyetlerini Yukatel Denizlispor'a karşı almak istediklerini anlatan Milosevic, şunları kaydetti:
"Yukatel Denizlispor maçının zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Ancak bizim de çok kaliteli bir ekibimiz var. Galibiyeti alacak yetenek ve potansiyelimiz var. Bütün hazırlıklarımızı kazanmak için yapıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Hem taraftarlarımızın güvenini kazanacağımıza hem de sezonun geri kalanı öncesinde onları mutlu edeceğimize inanıyorum."
Kişisel performansına değinmek istemediğini aktaran Milosevic, "Önemli olan her zaman takımın kazanmasıdır ve ne yaptığıdır. Bunun için takımım, taraftarlar ve kulübüm adına sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bunu yapmak zorundayım. Ama önemli olan kendi performansımdan önce her zaman takımımın kazanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
– Antrenman
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
Daha sonra saha bölümünde çabukluk hareketleriyle devam eden idman, 7'ye 4 oyun ve pas çalışması ile devam etti.
Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlardan dönen Deni Milosevic, Riad Bajic ve Erdon Daci de katılırken, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı ile Paolo Hurtado ise takımdan ayrı çalıştı.
-
Başkentte çocuk koruma evlerinin kapatılması
-
Konyaspor, Yukatel Denizlispor maçına odaklandı
-
8. Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu
-
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
-
“Çok faydalı, güzel, sıcak bir toplantı oldu”
-
Beypazarı'nda hırsızlık iddiası
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.