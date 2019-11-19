Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
KONYA (AA) – İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 23 Kasım Cumartesi günü iç sahada Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışması ve 7'ye 4 oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmanın son bölümünde Marin Anicic ile girdiği ikili mücadele sonrası burnuna darbe alarak sakatlanan takım kaptanı Ali Çamdalı, çalışmaya devam edemedi.
Öte yandan, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Levan Shengelia ve Erdon Daci antrenmana katılmazken, milli takımından dönen Faruku Miya takımdan ayrı çalıştı.
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Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
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