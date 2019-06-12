Konyaspor'da Hilmi Kulluk güven tazeledi

KONYA (AA) – Konyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hilmi Kulluk, yeniden başkanlığa seçildi.

Selçuklu Kongre Merkezi Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanlığı oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan başkanlık kurulu faaliyet raporu okundu.

Yeşil-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda tek aday olan Kulluk, geçerli oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Toplantıda, yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Kulübün net borcunun 60 milyon 482 bin lira olduğu açıklandı. Bağımsız denetim raporu da delegelere sunuldu. Hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy birliği ile kabul edildi.

Hilmi Kulluk, genel kuruldaki konuşmasında, Türkiye'de en az borcu bulunan kulüplerden biri olduklarını söyledi.

Göreve geldikleri andan itibaren şeffaf bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini aktaran Kulluk, şunları kaydetti:

"Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yapmadık. Bütün aldığımız her şey kayıt altındadır. İsteyen bütün delegeler, gelip kulüpte yapılan harcamaları inceleyebilir. Şu an Türkiye'de en az borcu olan kulüplerden biri Konyaspor'dur. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray'ın borcuna bakın, yine bizim borcumuz çevrilebilir durumdadır. Bizim tek yürek olup sponsorla, reklamla gelirlerimizi artırmamız lazım. Kulüpler Birliğinden gelen yazıda '18 Haziran'da toplantı var' deniliyor. Toplantının gündemi, yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki 'Ben satış yapamıyorum, zarar ediyorum', ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirler de gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş, onlar da çıkmak istiyor. Bu, diğer kulüpler için de geçerli. İşte Bursaspor örneği. 400 milyon lira borçla küme düştü. Bizim borçlarımız ise çevrilebilir durumda."

Kulluk, takımdan gönderilen oyuncularla ilgili eleştiriler üzerine, "Gönderdiğimiz oyuncular Manyama, Eto'o, Halil İbrahim Sönmez, Eren Albayrak, Eze ve Moke. Eto'o'yu yollamasaydık, bonus ve masraflarını eklediğiniz zaman yıllık 3 milyon avroya mal oluyordu. Ben 1 milyon 350 bin avro verip yolladım. Ben şimdi hata mı ettim? Borç 150-160 milyon liraya çıkacaktı. Eze'yi malum herkes biliyor. Denizlispor'a gitti. 'Oyuncu diye yolladınız, çamaşır makinesi çıktı.' dediler. Manyama ise bildiğim kadarıyla hiçbir yerde oynamıyor. Moke de boşta. İsterseniz yarın gidip alıp geleyim." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'da ikinci dönemini geçirecek olan başkan Hilmi Kulluk'un listesinde şu isimler bulunuyor:

Selçuk Aksoy (İkinci Başkan), Celalettin Yılmaz, Mehmet Günbaş, Osman Koçak, Mustafa Aydınalp, Mehmet Güven Öten, Kani Uğur Öncan, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Zahir Renklibay, Mustafa Genç, Ahmet Büyükateşli, Fuat Kunduracı, Ali Kemal Işıkçeviren, Abdulkerim Selek.