Konyaspor'un Bolu kampı
BOLU (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.
Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde antrenman yaptı.
İdmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda pas ve top sürme çalışması gerçekleştirdi.
Daha sonra teknik ve taktik çalışması yapan Konya ekibi, idmanı yavaş tempo koşu ve açma germe hareketleriyle tamamladı.
Konyaspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
Bu arada, sahaya takım arkadaşlarından yaklaşık yarım saat erken gelen Riad Bajic, tek başına şut çalıştı.
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