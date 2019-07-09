Konyaspor'un yenilenen tesisleri tanıtıldı
KONYA (AA) – Konyaspor Kulübünün yenilenen tesisleri gazetecilere tanıtıldı.
Kulübün Kayacık ve Tatlıcak Tesisleri'nde maksimum ve nitelikli verim sağlanması için yapılan tadilat çalışması tamamlandı.
Teknik heyetin isteği doğrultusunda bitirilen yenileme çalışmaları kapsamında, A takımın yaşam ve çalışma alanlarında iyileştirme ve eklentilerle yeni bölümler oluşturuldu.
Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, Kayacık Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşil-beyazlıların yüksek standartlarda tesislere sahip olduğunu söyledi.
– "Maksimum 3-4 oyuncu düşünüyoruz"
Öten, transferde süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Gereken şeyler muhakkak yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Teknik ekibin bize bildirdiği süreçte ilerliyoruz. Piyasa transfer dönemlerinde rakamsal noktada çok afaki noktalarda. Tekliflerimizi yapıyoruz, kenara çekilip bekliyoruz. Burada Konyaspor'un bir kuruşu hepimiz için çok önemli. Bugün üç büyüklerin transferleri konuluşuyor. Anadolu'daki takımlar arasında da günlük transfer yapan bir takım yok. Takımımız, 25 oyuncuyla kampa gitti. Bu sayı oldukça yüksek. Hocamızın da gözlemleyeceği, kampta bakacağı kişiler var. Futbol şubemiz çok titiz davranıyor. Maksimum 3-4 oyuncu düşünüyoruz. Nokta atışıyla, hata yapmadan en iyisi muhakkak olacak. Tüm taraftarlarımızın içi rahat olsun."
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