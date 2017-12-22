Köpeğin dolmuşa binme çabası güldürdü

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Üniversite Caddesi’nde dolmuş durağında bekleyen bir köpek, gelen bir dolmuşa durakta bekleyen yolcularla biniyor. Ancak yolcuların korkması ve rahatsız olmasından dolayı köpek aşağı indiriliyor. Fakat köpeğin dolmuşa binme gayreti devam ediyor. Dolmuşa tekrar binmek için hamle yapan köpeği bu sefer kapıda bekleyen bir erkek yolcu önlüyor. Sağa, sola hareket ederek dolmuşa binmeye çalışan köpek, ikinci denemesinden sonuç alamıyor ve dolmuşa binemiyor.

Amatör bir kamera tarafından da saniye saniye görüntülenen köpek, görenleri hem şaşırtırken hem de güldürdü. Dolmuşa binmeyi başaramayan köpek, hareket eden dolmuşun peşinden koşarak takip ediyor.