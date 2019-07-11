KOP'tan Yozgat'a 8 proje
YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta hazırlanan 8 Kapalı Devre Sulama Sistemi Projesi'nin Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında destekleneceğini bildirdi.
Milletvekili Başer, yaptığı yazılı açıklamada, 6 milyon 365 bin lira proje bedelli Yozgat Çadırardıç ve Divanlı köyü, Çayıralan Menteşe, Yerköy Sarayköy, Çekerek Hamzalı, Sarıkaya Tepedoğan, Kadışehri Seyhan, Akdağmadeni Yangı ve Tarhana köylerinin Kapalı Devre Sulama Sistemleri Projelerinin KOP’tan onaylandığı belirtti.
Başer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yozgat’ta atıl durumda bulunan ve boşa akan akarsuların tarıma kazandırılması için projeler hazırlanmaktadır. Onaydan geçen projelerin hayata geçmesiyle bu yerleşim yerlerinde geleneksel tarımsal üretimden, sulu tarıma geçilecektir. Ayrıca ilimizde Sorgun Taşlık barajı, Merkez Sarımbeyli göletinin inşaatları tamamlandı yakında hizmete sunulacak. Boğazlıyan Oğulcuk barajı, Yerköy İnandık barajı, Akdağmadeni Bahçecik barajı ve Baydiğin göletinin inşaatları da sürmektedir. Bu projelerin tamamlanmasıyla Yozgat'ta buğday ekimi dışında yılda birden fazla üretim mümkün olacak ve bu üretimin çiftçilerimizin ekonomisine olumlu yönde yansıyacaktır."
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