Kore gazisinden ‘Ayla’yı ilk ben buldum’ iddiası
Kore Savaşı’nda bulduğu küçük Güney Koreli kızı sahiplenen Süleyman Astsubay’ın hayatının anlatıldığı Ayla filmi gişe rekorları kırarken, İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Kore gazisi Halil Bekki, Ayla ismi verilen kızı ilk olarak İsmet Yüzbaşı ve kendisinin bulduğunu iddia etti. Geçen günlerde rahatsızlanarak Tire Devlet Hastanesi yoğun bakımına kaldırılan Kore gazisi Ayhan Bekki, kızı Reyhan Peştamalcıoğlu’nu yanına çağırarak son isteği olarak filme konu olan ‘Ayla’ gerçeğini basınla paylaşmasını vasiyet etti. Bu vasiyeti yerine getirmek isteyen Peştamalcıoğlu, telefonunu açarak babasından Ayla gerçeğini anlatmasını istedi. Kore gazisi Halil Bekki, “Bir tepeye düşman var mı diye kontrole gittik. Bir baktık ki her yer ceset dolu. Çok tiksindim. Her yerde el bombası var. Yanımda Ankaralı Hasan diye bir arkadaşım vardı. Aşağıya doğru indik. Yolda bir kız çocuğu gördük. Tir tir titriyor. Hemen onu alıp battaniyeye sarp birliğe götürdük. Saçlarını kökünden kestik, yıkadık, sardık battaniyeye çadıra getirdik. Karnını doyurduk. Çocuk tam 1,5 gün uyudu. Zaman geçti Türkçeyi öğrendi. Ona besmeleyi, dua etmeyi öğrettik. Adını getirdiğimiz gün İsmet Yüzbaşı koydu. ‘Bunun ismi bundan sonra ‘Ayla’ dedi. O ufacık elleri ile bana ‘Halil abi çorabın var mı, mendilin var mı onları yıkayayım’ derdi” dedi.
“Biz yıllarca Ayla’nın hikayesi ile büyüdük”
Tireli Kore gazisi Halil Bekki’nin kızı Reyhan Peştemalcıoğlu, “Biz yıllarca Ayla’nın hikayesini dinleyerek büyüdük. Yıllarca Kore’ye gitmek ve Ayla’ya ulaşmak için birçok yere başvurdu ama gitmek nasip olmadı. Geçtiğimiz gün babam rahatsızlandı. Biz de onu hastaneye kaldırdık. Şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Ayla’ya ulaşamadığı için bu bilgiyi basınla paylaşmamı isteyerek bana vasiyet etti. Ben de bu vasiyeti yerine getirdim. En büyük hayali Ayla’yı görmekti ama nasip olmadı” dedi.
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