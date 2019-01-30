KOSKİ BİR YILDA BİN KİLOMETREYİ AŞKIN ŞEBEKE YAPTI
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerdeki altyapı yatırımlarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.
2018’DE 705 KM SU ŞEBEKESİ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Büyükşehir’e bağlanan mahallelere ve ilçe merkezlerine yönelik altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladığını belirterek, “2018 yılında sağlıklı, sürdürülebilir su hizmetinin devamı için su şebekesi ıslahı ve su hattı olmayan yerleşim yerlerine yeni şebekeler yapıldı. Eskimiş, işletim ömrü dolmuş, paslanmış borular yüz yıl ömürlü, sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı borularla değiştirildi. Geçtiğimiz yıl Konya genelinde farklı çap ve özelliklerde 705 bin metre yeni su şebekesi döşenirken, 107 bin metre su ıslahı gerçekleştirildi” diye konuştu.
KANALİZASYON ŞEBEKESİ 226 KM
Başkan Altay, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya’nın her noktasına ulaştırabilmek üzere 2018 yılında yoğun çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, “Kullanım ömrü biten hatlar yenileriyle değiştiriliyor, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerine de yeni kanal şebekeleri döşeniyor. Yeni Büyükşehir Belediye Yasası’nın yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren hizmet alanı genişleyen ve ilçelerin tamamından sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi, altyapıda her yıl büyük eksiklikleri tamamlıyor. 31 ilçede 2018 yılında farklı çap ve ebatlarda, dayanıklı ve uzun ömürlü muhtelif borular kullanılarak toplam 226 bin metre kanalizasyon şebeke hattı döşenirken 17 bin metre uzunluğunda da kanalizasyon şebeke ıslahı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
BÜYÜK MAHALLE VE İLÇE MERKEZLERİNDE KANALİZASYON ŞEBEKESİ TAMAMLANDI
KOSKİ, kanalizasyon şebekesinin sağlıklı bir şekilde çalışması için akış debisinin oluşup oluşmadığına dikkat ediyor. Nüfus yoğunluğu ve akış debisi arasındaki doğru orantılı ilişkiden dolayı küçük yerlerde kanalizasyon şebekesi çalıştırılamıyor. Bu yüzden kanalizasyon şebeke yapımında nüfus faktörü dikkate alınıyor. Belirlenen kriterler çerçevesinde nüfusu fazla olan yerleşim yerlerinin tamamında; büyük mahalle ve ilçe merkezlerinde kanalizasyon şebekesi yapımları tamamlandı.
Haber Merkezi
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