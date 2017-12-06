KOSKİ KIŞ AYLARINDA SU SAYAÇLARINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan sayaç ve abone şube yolu donmalarına karşı vatandaşları uyararak, donmaya karşı gerekli tedbirlerin alınmasını, donan sayaçlar olursa hiç müdahale edilmeden KOSKİ Genel Müdürlüğüne bildirilmesini istedi.

KOSKİ Genel Müdürlüğü su abonelerini sayaç ve abone şube yolu donmasına karşı uyardı. Hava sıcaklıklarındaki aşırı düşüş nedeniyle abonelerin sayaçlarını, tesisatlarını ve tatlı su çeşmelerini iyi korumaları gerektiğini vurgulayan KOSKİ Genel Müdürlüğü, sayaçların ve çeşmelerin iyi korunmaması durumunda abonelerin sıkıntıya düşebileceğini açıkladı. Konya il merkezinde 2016 yılında 20 bin 673 adet, 2017 yılında (Kasım ayı sonu itibariyle) ise yeni bağlanan ilçelerle birlikte 33 bin 546 adet sayaç dondan dolayı patlama nedeni ile değiştirildi.

Konuyla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Havaların aniden soğumaya başladığı bu günlerde abone şube yolları, su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmakta ve vatandaşımız mağdur olmaktadır. Bu yerlerin bakım, onarım ve korunması vatandaşlarımızın görevidir. Su sayacı, abone şube yolu ve kolon borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması ve suyun kullanılmadığı zamanlarda çok az miktarda açık bırakılması sonucunda borularda ortaya çıkacak donmalar önlenecektir. Gereken koruma önlemi almadığı için su sayacı donan aboneden, sayaç ve değiştirme bedeli ücreti alınmaktadır.

Ayrıca kolon borularında ve abone şube yolunda oluşacak donmadan dolayı açma işleminden de ücret alınmaktadır.

Tedbir

almanın donmadan sonra oluşacak çözümlerden daha ucuz olduğu unutulmamalıdır” denildi.

“Donan sayaca sıcak su dökmeyin”

KOSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılarda, donan sayaç, abone şube yolu ve kolon çıkış borularının vatandaşlar tarafından sıcak su dökülerek veya ateş tutularak açılmaya çalışılmasının musluk ve su borularının patlamasına, maddi hasarın artmasına sebebiyet vermekte olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, “Çok soğuk havalarda şebekede durağan su bırakmamak gerektiği belirtilerek, “Çok soğuk havalarda tatlı su çeşmelerinin de kullanıldıktan sonra bir miktar açık bırakılması, kesintisiz hizmetin aksamaması için çok önemli olduğu, olası sayaç donmaları karşısında abonelerimizin sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte Alo 185 hattından KOSKİ’ye müracaatta bulunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Kış aylarında sayaçları koruma yöntemleri

KOSKİ’den yapılan açıklamada kış aylarında sayaçların korunması için yapılması gerekenler şu şekilde aktarıldı: Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızıyor veya damlıyorsa, abone numarası belirtilmek suretiyle KOSKİ’ye bildirilmelidir. Çok şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır.Abonelerce tedbir alınmaması halinde; soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve onarımının pahalı olacağı, hatta gövdesi patlayan sayacın tamir imkanı olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir uyarılarında bulunuldu.”İHA