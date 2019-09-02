Köy okulu duvarlarını renklendirdiler

YOZGAT (AA) – Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) üyeleri tarafından Araplı Hacı İbrahim Şimşek Anaokulu'nda "Okul Boyama" etkinliği düzenlendi.



SORGED Başkanı Halil Uğuz, okula başlayacak minik öğrencilere küçük bir sürpriz yapmak istediklerini, bu nedenle okul duvarlarını daha renkli hale getirmek için 45 gönüllü ile okul duvarlarına resim yaptıklarını belirtti.

Uğuz, etkinliği Sorgun ve Araplı belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Etkinlikte okul duvarları daha renkli ve iç açıcı bir hal aldı. Minik kardeşlerimizin okula başladıklarında yüzlerindeki o mutluluk ve gülümsemenin her şeye değeceğine inanıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.