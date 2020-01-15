Köy ortaokulu öğretmenleri İspanya yolcusu
KONYA (AA) – Karapınar ilçesinin Kesmez Mahallesi'ndeki Kesmez Ortaokulu öğretmenleri Erasmus proğramı kapsamında İspanya'ya eğitime gidecekler.
Kesmez Ortaokulunun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Okul Eğitimi Personel Faaliyeti kapsamında "Biz Özeliz Özel Eğitim İsteriz" isimli projesi 2019 yılı teklif çağrısı döneminde kabul edildi.
Kesmez Ortaokulu Müdürü Özden Yalçın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu proje okulumuz adına çok büyük bir başarıdır. 5 öğretmenimiz İspanya’nın Barselona kentinde 10 gün süreyle özel eğitim öğrencilerine yönelik kursa katılacaklardır. Öğretmenlerimiz 10 günlük eğitim programı kapsamında özel eğitim öğrencilerinin okula uyumuna yönelik becerileri derste daha etkili kullanabileceklerdir. Okulumuz öğretmenlerinin yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması sonucu eğitim faaliyetine katılarak yurt dışında kazandıkları deneyimleri öğrencilerimize aktarmaları, özel eğitim öğrencilerine yönelik yöntem ve teknikleri etkin kullanmaları okulumuz ve öğrencilerimiz adına çok önemli bir katkıdır." dedi.
İlçe Kaymakamı Onur Kökçü de Kesmez Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti.
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