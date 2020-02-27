Koyulhisar’da Satrançla Yürüyorum Projesi

SİVAS (AA) – Koyulhisar ilçesinde "Satrançla Yürüyorum Projesi" kapsamında öğrencilere satranç takımı dağıtıldı.

Kaymakam Çağlar Partal, Cumhuriyet Ortaokulundaki programda yaptığı açıklamada, "Dünyada kralların oyunu olarak bilinen bu zeka oyunu, öğrencilerimizin hedef belirlenmesine ve bu hedefe gitmek için çareler aramasına katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimiz satranç sayesinde hem eğlenecek hem de odaklanma ve temkinli yaşamayı öğrenecekler." ifadelerini kullandı.

Satranç takımı dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Öcalan da katıldı.