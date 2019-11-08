Kozmetik mağazalarının “en cool markası” Gratis oldu
İSTANBUL (AA) – Türkiye'nin kişisel bakım marketi Gratis, halk jürisi tarafından belirlenen Cool Markalar Araştırması'nda kozmetik mağazası kategorisinde 4'üncü kez yılın "en cool markası" seçildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cool Markalar Araştırması, Marketing Türkiye ve Roemler Türkiye iş birliği ile bu yıl 5'inci kez düzenlendi.
Kişisel bakım ürünleri perakende markası olan Gratis, Türk tüketicilerinin en cool bulduğu markaları belirlediği araştırma kapsamında kozmetik mağazası kategorisinde 4'üncü kez yılın "en cool markası" ödülünün sahibi oldu.
Cool Markalar Araştırması, Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye'nin mobil uygulaması üzerinden Temmuz-Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi temsilen 12 bölgeden 18-54 yaşlarında kadın ve erkek bin kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Araştırmada katılımcılar öncelikle kategori belirtmeksizin sonrasında ise belirlenmiş her bir kategoride "en cool" buldukları markaları herhangi bir cevap seçeneğini işaretlemeksizin açık olarak yazdı.
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