“Kralların ressamı” Rahmi Pehlivanlı anıldı
KIRIKKALE (AA) – "Kralların ressamı" olarak bilinen Rahmi Pehlivanlı, vefatının 27. yılında düzenlenen törenle anıldı.
Keskin ilçesinde restore edilerek müzeye dönüştürülen Rahmi Pahlivanlı'nın evinin önünde düzenlenen törende konuşan Vali Yunus Sezer, Kırıkkale'nin güzel şeylerle anılması gerekirken kendini bilmez insanların sorumsuzca davranışları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Bu toprakları gönül insanlarının nakış nakış işlediğini ifade eden Sezer "Ballı Baba'dan tutun Haydar Sultan'a, Koçubaba'dan Hasandede'ye kadar Keskin'de yine aynı şekilde gönül dilini bizlere miras olarak bırakan Hacı Taşan'a kadar birçok insanın manevi olarak bizlere bırakmış olduğu bir miras üzerindeyiz. Biz her zaman bu mirasın içerisine daha da bir şeyler katarak, zenginleştirilerek geleceğe bırakılması arzusu ile hareket etmek istiyoruz." diye konuştu.
Sezer, gelecek nesillere örnek olması adına Rahmi Pehlivanlı'nın ve Rahmi Pehlivanlı gibi sanata gönül vermiş insanların yaşatılmalarının kendileri açısından birer ümit olduğunu belirterek, Pehlivanlı'nın eserleri için uygun bir müze bulunarak, bunların sürekli sergileneceğini kaydetti.
Konuşmanın ardından Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. İsa Eliri ve Doç. Dr. Rafet Metin tarafından "Rahmi Pehlivanlı ve Sanatçı Kişiliği" konulu konferans verildi.
Programa, Vali Yardımcısı ve Keskin Kaymakam Vekili Osman Akbaş, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz ile vatandaşlar katıldı.
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“Kralların ressamı” Rahmi Pehlivanlı anıldı
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