Krep nasıl yapılır? |En kolay krep tarifi
Sabah kahvaltıda ya da çayın yanında krep canı çekenler için en kolay krep tarifi burada. Kahvaltılık Krep nasıl yapılır? Tüm sorularınızın cevabını haberimizden oğrenebilirsiniz…
Malzemeler
2 adet yumurta
2 su bardağından biraz az un
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
Pişirmek için margarin veya sıvı yağ
Kahvaltılık Krep Tarifi’nin Yapılışı
Kahvaltılık krep hazırlamak un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın.
Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın.
Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.
Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar margarin veya sıvı yağ koyup kızdırın.
Tavaya 1 kepçe krep hamuru dökerek yayın. Her iki tarafını çevirerek orta ateşte pişirin.
İyi bir krep yapmak karışımdan çok el becerisi ister. Bu arada hamura tuz koymazsanız reçel veya çikolata sürerek de tüketebilirsiniz.
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