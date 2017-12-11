KSO Başkanı Kütükcü: “Üçüncü çeyrek büyümesi olumlu ve gurur verici”

çeyrekte yüzde 11.1 ile son altı yılın en yüksek çeyrekli büyümesini gerçekleştirdiğini, bu büyüme rakamlarının sürdürülebilir olması için iş dünyası olarak üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Üçüncü çeyrek rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye’nin yılın ilk üç çeyreğinde ortalama yüzde 7 büyüdüğünü aktaran Kütükcü, “Revize edilen rakamlarla ilk çeyrekte yüzde 5.3 büyüyen ülkemiz, ikinci çeyrekte yüzde 5.4 büyüme kaydetti. Üçüncü çeyrek ise beklentilerin üzerinde yüzde 11.1 olarak gerçekleşti. Böylece ülkemiz ilk 3 çeyrekte yüzde 7 büyümüş oldu. Ayrıca 3. çeyrekteki yüzde 11.1’lik büyüme, 2011 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana yakaladığımız en yüksek çeyreklik büyüme oranı. İş dünyası olarak bu büyüme rakamlarını son derece olumlu ve gurur verici buluyoruz” diye konuştu.

“G20’nin en hızlı büyüyen ülkesi olacağız”

Kütükcü, Türkiye’nin bu yılın 3. çeyreğinde yakaladığı güçlü büyüme performansı ile yılsonu büyümesine dair çok güçlü sinyaller verdiğinin altını çizerek, “Türkiye, güçlü büyüme performansını 4. çeyrekte de sürdürürse 2017 yılında, G20’nin en hızlı büyüyen ülkesi olacağız” dedi.

3. çeyrekte sanayide yaşanan yüzde 14.8’lik büyümenin de olumlu olduğunu vurgulayan Kütükcü, bu dönemde büyümeye sanayinin ve makine teçhizat yatırımının verdiği desteğin önemli olduğunu kaydetti. Büyüme rakamları ile birlikte tüm dünyanın Türkiye’de yatırım iştahının devam ettiğini bir kez daha gördüğünü de aktaran Kütükcü, “Ülkemiz uzun süredir gerek siyasal alanda gerekse ekonomik alanda ciddi kuşatma saldırıları ile karşı karşıya. Ancak büyüme rakamları ile birlikte bir kez daha gördük ki, Türkiye, özel sektör-devlet işbirliğiyle tüm engelleri aşarak, dünyaya çok güçlü bir mesaj daha verdi” şeklide konuştu.