KT Bank AG, Almanya'daki 5. şubesini Münih'te açtı
İSTANBUL (AA) – Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak 2015'te Almanya'da kurulan ve kıta Avrupa'sına faizsiz bankacılık hizmeti veren KT Bank AG, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Mannheim ve Köln'den sonra 5. şubesini Münih'te hizmete açtı.
Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, KT Bank AG, büyüme stratejisi çerçevesinde şube ağını genişletmeye devam ediyor.
Sürdürülebilir iş modeliyle bireysel ve ticari müşteri sayısını 2018 yılından bu yana iki katına çıkararak büyüyen KT Bank AG, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Mannheim ve Köln'den sonra 5. şubesini Münih'te hizmete açtı.
Geçen yıl rakamsal hedeflerine ulaşan KT Bank'ın Münih'te açtığı şube, Almanya'daki katılım bankacılığının başarısında önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.
– "Münih şubesi Almanya'nın güneyine hizmet verecek"
Açıklamada görüşlerine yer verilen KT Bank AG Genel Müdürü Ahmet Kudsi Arslan, KT Bank olarak bankacılık ürün ve hizmetlerini şube, online veya mobil uygulamayla kolaylaştırarak müşterilerine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"KT Bank mobil ekibimizle ve FinTech çözüm ortaklarımızla Almanya genelinde hizmet sağlıyoruz. İnternet şube ve mobil şube gibi dijital ortamların yanı sıra bölge insanımıza yerinde hizmet vermek ve artan talepleri hızlı bir şekilde karşılamak amacıyla Almanya'nın güneyindeki müşterilerimiz için 5. şubemizi Münih'te açtık. KT Bank olarak müşterilerimize ücretsiz cari hesap, birikimli katılma hesabı, Almanya ve Türkiye gayrimenkul finansmanı, işletme finansmanı, taksitli ödeme kartı Jetzz Kart gibi avantajlı ürün ve hizmetler sunuyoruz. Katılım bankacılığı prensiplerine göre müşteri odaklılığı, teknolojiyi ve dijital yatırımları önceleyerek bireysel ve ticari müşterilerimize çözüm ve avantajlar sağlayarak büyümeye devam edeceğiz."
– "Hedefimiz, bölgede yaşayan halkı katılım bankacılığı modeliyle tanıştırmak"
KT Bank AG Gözetim Kurulu Üyesi ve Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ruşen Ahmet Albayrak ise Frankfurt, Berlin, Mannheim ve Köln'den sonra 5. şubelerini Münih'te açmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.
Albayrak, "KT Bank mobil ekibi ve FinTech çözüm ortaklarımızla faizsiz bankacılık esaslarına ve etik bankacılık prensiplerine göre geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri Almanya geneline taşıdık. KT Bank AG olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri bireysel, ticari ve kurumsal müşterilerimize birebir şubeden sunuyoruz. Hedefimiz, bölgede yaşayan halkı katılım bankacılığı modeliyle tanıştırmak. Geniş ürün seçeneklerimizle ve sağlam altyapımızla var olduğumuz bölgelerdeki müşterilerimizi avantajlı finansal hizmetler ve çözümlerle buluşturuyoruz. Yurt dışında yaşayan Türklerin yanı sıra katılım bankacılığı ürün ve hizmetlerimizle Almanya ve Euro Bölgesi'ndeki herkes için bir değer teklifi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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