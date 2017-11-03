KTB BAŞKANI ÇEVİK’TEN GENÇ ZİRAATÇILARA TAVSİYELER
Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, ziraat mühendisi adaylarına tavsiyelerde bulunarak, “Ülkemizin diğer sektörlerinde de yaşanan masaya bağlılıktan artık kurtulmanız, tarlanın, seranın, fabrikanın tozunu yutmanız gerek” dedi. Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, ziraat mühendisi adaylarına tavsiyelerde bulunarak, “Ülkemizin diğer sektörlerinde de yaşanan masaya bağlılıktan artık kurtulmanız, tarlanın, seranın, fabrikanın tozunu yutmanız gerek” dedi. KTB Başkanı Hüseyin Çevik, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde düzenlenen istişare toplantısının konuğu oldu. Mühendis adaylarına tecrübe paylaşımının yapıldığı toplantıda konuşan KTB Başkanı Hüseyin Çevik, eğitimli üreticilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Çevik, “Türkiye’de tarım sektörü, beslenme ve iş gücüne etkisi, milli gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı hammadde ile ekonomik, sosyal bir sektör olma özelliğini korumaktadır. Kaliteli ve güvenli gıda arzının sağlanması hedefi başta olmak üzere, tarımsal kalkınmanın sağlanması adına eğitim çalışmalarına önem verilmektedir. 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için tarım sektörümüz eğitimli, bilinçli, ölçek ekonomisine özen gösteren yatırımcılara ihtiyaç duyacaktır. Bizim birçok ülke gibi ekonomimizi büyütecek, ekonomimizi sürekli güçlü tutacak hazır kaynaklarımız yok. Bizim en büyük zenginliğimiz kendi insan gücümüz, genç nüfusumuz, bunların kabiliyetleri. Ekonomide başarının nüvesi tek kelimeyle insandır. Ülkemizin tarım üretimi ve ekonomisinde de gelişmesi için eğitimli üreticilere ihtiyacımız var. Sizler geleneksel ile modern tarımı harmanlayarak en iyisini elde edecek mühendis adayısınız. Ülkemizin diğer sektörlerinde de yaşanan masaya bağlılıktan artık kurtulmanız, aldığımız eğitimlerin eserlerini ortaya koymanız, tarlanın, seranın, fabrikanın tozunu yutmanız gerek” dedi. Program öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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KTB BAŞKANI ÇEVİK’TEN GENÇ ZİRAATÇILARA TAVSİYELER
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