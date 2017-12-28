KTO Başkanı Selçuk Öztürk, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, aramızdan ayrılan İbrahim Çağlar’ın iş dünyasına önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade ederken, Selçuk Öztürk’e de yeni görevinde başarılar diledi.

Öztürk de, “TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve yönetim kurulu üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konyamız ve ülkemiz iş dünyası için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

1993 yılında MÜSİAD Konya Şubesi’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Selçuk Öztürk, 2005-2009 yılları arasında MÜSİAD Konya Şubesi Başkanlığı yaptı. Öztürk, 2011 yılından itibaren Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Öztürk, 2014 Ocak ayında TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Öztürk, 26.12.2017 tarihinde gerçekleştirilen TOBB Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Yardımcılığına seçildi. Öztürk, aynı zamanda KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığını da sürdürüyor.