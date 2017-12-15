KTO Karatay’a bir ödül daha

GMK, 1978 yılında Grafikerler Meslek Kuruluşu ismi altında İstanbul’da kuruldu. Reklam ajanslarının ve tasarım stüdyolarının kadrolarından akademisyenler ve öğrencilere uzanan bir üye yelpazesine sahip kuruluş, Türkiye’de grafik tasarımın gelişmesi, bu alanda üretim yapan tasarımcıların bir araya gelmesi ve mesleki haklarının korunması amaçlarını taşıyor. Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği etkinliklerle tasarımcıları farklı üretim alanlarından profesyonellerle buluşturan GMK, mesleki hakların korunması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi’nde bu yıl otuz altıncısı düzenlenen Grafik Tasarım Sergisi etkinliği kapsamında 36 kategori ödülü ve 11 özel ödül sahiplerini buldu. KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Furkan Terzi de “Bilgisayar Destekli Yazı Karakteri Tasarımı” dersi kapsamında, Osmanlı mimarisinin Konya’daki en güzel örneklerinden olan Aziziye Camii’nin mimarisini örnek alarak tasarladığı “Aziziye Typeface” projesi ile ödül aldı.