KTO Karatay’da, “Ticaret Ahlakı ve Helal Kazanç Kavramında Mevlânâ” söyleşisi

Mevlâna’nın 744. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Prof. Dr. Hamdi Döndüren’in moderatörlüğünde, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü’nün katılımıyla, “Ticaret Ahlakı ve Helal Kazanç Kavramında Mevlânâ” söyleşisi gerçekleştirildi.

Meslek ahlakının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Hamdi Döndüren, “Kur’an-ı Kerim’de ticaret ayetleri vardır ve bunlardan biri şudur: ‘Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyiniz. Yalnızca karşılıklı ticaret yoluyla yiyebilirsiniz.’ Bu mesaj ile gösterildiği üzere emek vermeden, çaba göstermeden yapılan her türlü işten kazanılan para helal değildir. Mevlânâ döneminde Uhuvvet Teşkilatı bunu gerçekleştiriyordu. Günümüzde de esnaflar bu bilinçle serbest piyasayı bilinçli ve doğru kullanarak paralarını kazanmalılardır” ifadelerini kullandı.

“Eskinin esnaf teşkilatları da bugünün oda ve borsalarıdır”

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise konuşmasında, oda ve borsaları eskinin esnaf teşkilatılarına benzetti. Kütükcü, “Ticaret ahlakı ne kadar gelişmişse toplum da o kadar gelişmiştir. Geçmişte ecdadımızın ticareti doğru şekilde yönetmesi örnek almamız gereken olaydır. Eskinin esnaf teşkilatları da bugünün oda ve borsalarıdır. Fiyatların oynanması, karaborsa, dengesiz piyasa toplumun da huzurunu bozar. Kul hakkına en çok dikkat edilmesi gereken yer ticaret hayatıdır” ifadelerine yer verdi.

“Sınırsız kazanma hırsı kimseyi mutlu etmez”

Ticaret Borsaları ile İslam Ekonomisi arasındaki ilişkiye değinerek konuşmasına başlayan Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, günümüz dünyasında Ahiliğin kanaat anlayışını yeniden diriltmeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Çevik, “Dayanışmanın, paylaşımın ve kardeşliğin olmadığı bir iklimde sınırsız kazanma hırsı kimseyi mutlu etmez. Peygamber efendimizin ‘Bizi aldatan bizden değildir.’ hadis-i şerifleri ışığında ticaret borsalarının piyasa mekanizması içinde temel rollerini kontrol ettiğimiz zaman, aldanmanın ve aldatmanın önüne geçen, tüccarı ve satıcıyı ortak bir platformda buluşturacak gerçek piyasa fiyatının oluşmasını sağlayabiliriz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

“Konya Ticaret Odası, geçmişin Ahilik Teşkilatı’dır”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Ahilik ve meslek etiğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Öztürk şöyle konuştu; “Konya Ticaret Odası, geçmişin Ahilik Teşkilatı’dır. Bizler ticaretin temelini daha sağlama almak için odalar kuruyoruz ki fikir birliği helal kazanca dönüşsün. Benim ticaret felsefem, alın teri ve akıl teri olmayan bir işten pek olumlu şeyler beklenemeyeceği yönündedir. Mevlânâ’nın neslinden gelen bizler de ancak gayret edip çalışmanın sonucuyla ticarette başarı ve istihdam sağlayabiliriz.”

744. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gerçekleştirilen “Ticaret Ahlakı ve Helal Kazanç Kavramında Mevlânâ” söyleşisi, yoğun katılım ve hediye takdiminin ardından son buldu.