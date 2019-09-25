KTO meclis toplantısı
KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) eylül ayı meclis toplantısına katıldı.
KTO'nun konferans salonunda düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri oylamaya sunularak kabul edildi.
Toplantıda konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin gelişmekte ve güzelleşmekte olduğunu söyledi.
Kayseri'nin bir ticaret merkezi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Ticaret denilince akla İpek Yolu geliyorsa, Kültepe bunun olmazsa olmazıdır. Üzerindeki kervansaraylarımız, en güzel ticaretin bu merkez olduğunu gösteren öğelerdir. Kayseri, 1 milyon 200 bini şehir merkezinde, 200 bini taşra ilçelerimizde, 100 bini de değişik ülkelerden misafir olmak üzere 1,5 milyon nüfusu ve potansiyeli içermektedir." diye konuştu.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy da oda olarak, Diyarbakır'da evlatlarını terörün kıskacından kurtarmak için yaklaşık 23 gündür "dik ve yürekli bir duruş" ortaya koyan annelerin yanında olduklarını ifade etti.
Bu annelerin vakur duruşunun, Kandil başta olmak üzere, terör örgütü ve destekçilerini boğacağına inandığını kaydeden Gülsoy, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için ayağa kalkan annelere, ülkemiz aleyhine her türlü organizasyonun içinde bulunan bazı sanatçı taifesi ile malum çevrelerin destek vermemesini de şiddetle kınıyorum. Biz Kayseri olarak, Kayseri'nin en büyük meslek örgütü olarak, bu annelerimizin haklı feryadına her zaman kulak verecek ve yanlarında olduğumuzu göstereceğiz." şeklinde konuştu.
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