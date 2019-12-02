KTO ve KAYSO'dan büyüme değerlendirmesi
KAYSERİ (AA) – Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının morallerini yeniden yükselttiğini belirtti.
Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, büyüme rakamlarının beklentileri karşıladığını ifade etti.
TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisinin 2019 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdüğünü anımsatan Gülsoy, şöyle devam etti:
"Ekonomi 2018'in son çeyreğinde ve 2019 yılının ilk iki çeyreğinde daralmıştı. Ekonomiden üç çeyrek sonra sınırlı da olsa olumlu bir haber geldi. Büyüme beklentilere paralel gerçekleşti. Hükümetin aldığı önlem ve uyguladığı politikalar iş dünyasına olumlu yansıdı. Bu rakamlar, moralimizi yeniden yükselterek 2020 yılı için iyi bir başlangıç oldu."
Gülsoy, mal ve hizmet ihracatının, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttığına işaret etti.
Gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetlere de değinen Gülsoy, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değerinin yüzde 3,8, sanayi sektörünün yüzde 1,6 arttığını, inşaat sektörünün ise yüzde 7,8 azaldığını aktardı.
– "Türkiye yeniden büyüme dönemine girdi"
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise yüzde 0,9'luk büyümenin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı.
Üç çeyrektir küçülen Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme dönemine girdiğine dikkati çeken Büyüksimitci, "2020 yılı yeniden büyüme yılı olacak. Bundan sonraki hedefimiz üretime dayalı, nitelikli ve sürdürülebilir büyüme hızını yakalamak. Üretime dayalı büyüme yatırımları ve istihdamı da artıracaktır. Özellikle dördüncü çeyrekte toparlanmanın daha güçlü olacağını görüyoruz. 2020 yılı Türkiye'nin yeniden büyüme yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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KTO ve KAYSO'dan büyüme değerlendirmesi
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