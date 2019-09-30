KTO'dan YEP değerlendirmesi
KAYSERİ (AA) – Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, "2020-2022 Yeni Ekonomi Programı"na destek verdi.
Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, dengeleme ve disiplin döneminin ardından "Değişim Başlıyor" adı verilen bu programın, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında büyük önem arz edeceğinin altını çizdi.
Yeni Ekonomi Programı'nın en önemli tarafının enflasyonla mücadele ve orta vadede tek haneli rakamın hedeflenmesi olduğunu aktaran Gülsoy, bu programla Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritasının ve yeni bir ekonomik modelin hazırlandığını vurguladı.
Gerek kur saldırıları gerekse dış politikada yaşanan sorunlar karşısında ülke ekonomisi üzerinde felaket senaryoları hazırlansa da hükümetin aldığı önlemler, iş dünyasının devlete olan güveni ve işine olan bağlılığı neticesinde bu senaryoların aşıldığını belirten Gülsoy, ekonomide yapılan yeni reformlarla iş dünyasının yeniden motive olduğunu ve yatırım odaklı çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.
Gülsoy, şunları kaydetti:
"Özellikle ihracatta Cumhuriyet döneminin rekoru kırılarak cari açıkla mücadelede önemli yol alındı. Yeni dönemde de cari açığın düşmesine katkı verecek projelere öncelik verilmesiyle bu mücadelede galip geleceğimize canı gönülden inanıyorum. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen iş dünyasının lehine atılan emin adımlar, ülke olarak 2023 ekonomi hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Bu manada sorunların doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirlerin ortaya konulduğu yeni programı olumlu buluyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli bakanımıza teşekkür ediyorum. Ülke olarak daima en iyiye ulaşma hususunda KTO olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum."
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