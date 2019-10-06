KTSO'da ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı Mehmet Aydın, oda olarak Ahiler Kalkınma Ajansı teknik destek programlarına proje hazırladıklarını bildirdi.
KTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılı ekim ayı oda meclis toplantısı konferans salonunda Aydın'ın başkanlığında yapıldı.
Geçen ayların ve faaliyet raporlarının sunumunun ardından konuşan Başkan Aydın, oda olarak yeni stratejik planlarını belirleyerek uygulamaya koyduklarını anımsattı.
Üyelerin iş kapasitelerini geliştirici çalışmalar yaparak, iş sahasında gelişim sağlanması için eğitimler verileceğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
"Üyelerin yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımlarını arttırmak istiyoruz. Özel indirim günlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturacağız. Odamız tarafından Ahiler Kalkınma Ajansı teknik destek programlarına proje hazırladık. Hazırladığımız proje desteklenmeye hak kazandı. Öte yandan Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 'İmalat Sanayinde Verimlilik ve Kurumsallaşma' programına ilişkin mali destek tanıtım toplantısı düzenledik. "
Kısa süre önce 12 üyenin de odaya yeni kayıt yaptırdığını hatırlatan Aydın, toplam faal üye sayılarının bin 627 olduğunu ifade etti.
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