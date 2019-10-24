Küba Büyükelçisi Nunez Nevşehir'de
NEVŞEHİR (AA) – Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etmek amacıyla bölgeye gelen Nunez'in, gezinin ardından Başkan Arı tarafından ağırlandığı belirtildi.
Nunez'in ziyarette, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimin ardından göreve gelen Arı'yı tebrik ettiği ve büyükelçilik olarak Türkiye'de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.
Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini yerinde gözlemlediğini ve hayran kaldığını anlatan Nunez'in, peribacaları, kiliseleri ve eşsiz manzarasıyla bölgenin, Türkiye'nin önemli bir marka değeri olduğunu vurguladığı ifade edildi.
Büyükelçi Nunez'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Arı'nın ise, konuğuna kent ve bölgenin genel yapısı hakkında sunumda bulunduğu belirtildi.
Görüşmenin ardından ziyaretin anısına Başkan Arı, tarafından Nunez'e yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye edildi.
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