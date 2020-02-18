Küçük Ayşenur'un omurga eğriliği özel yöntemle düzeltildi
ANKARA (AA) – DUYGU YENER – Omurgasındaki eğrilik nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 10 yaşındaki Ayşenur Songur, Türkiye'de nadir olarak uygulanan "ipli skolyoz" ameliyatı sayesinde dik yürüyebilecek.
Skolyoz hastalığının tedavisinde kapalı yöntemle uygulanan ipli skolyoz ameliyatı, doğuştan omurga eğriliği bulunan Ayşenur'un yüzünü güldürdü.
Ankara Şehir Hastanesi'nde Ortopedi Travmatoloji ve Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı hekimleri tarafından yapılan operasyonla, Ayşenur'un omurga eğriliği düzeltildi.
Ameliyat sonrasında kısa sürede yürümesi düzelen ve boyu uzayan Ayşenur Songur, "İyiyim, yürürken boyum uzadı. Çok mutluyum." dedi.
AA muhabirine bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Ortopedi Travmatoloji Ana Bilim Dalı Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Atıf Aksekili, standart skolyoz ameliyatının hastanın sırtında uzun kesiler ve açık yöntemle yapıldığını söyledi.
Kapalı olarak bilinen torokoskopik yöntemde ise göğüs boşluğunda açılan küçük deliklerden omurların kamera eşliğinde vidalandığını ve bu vidalara gerdirilen banda ip geçirildiğini anlatan Aksekili, "Standart yöntemde omurgalar birbirine kaynatılıyor. Böylece omurganın hareket açıklığı kısıtlanıyor. Halk arasında ipli olarak bilinen skolyoz ameliyatında ise hastada hareket açıklığı sağlanmış oldu. Daha küçük kesilerle bu ameliyatı yapmış olduk." diye konuştu.
Aksekili, ipli skolyoz ameliyatının, Türkiye'de özel izinle nadir merkezlerde yapılan bir operasyon olduğunu aktardı.
Ayşenur'un omurgasının "S" şeklinde olduğunu belirten Doç. Dr. Aksekili, şu bilgileri verdi:
"Ameliyat, kısa vadede hastanın boyunun uzamasını sağladı. Uzun dönemde uyguladığımız torokoskopik skolyoz ameliyatı omurganın S şeklinin düzelmesini sağlarken, omurga hareket açıklığı korunmuş olacak. Ayrıca hastanın normal omurga gelişimi devam edecek. Kamera yardımıyla yaptığımız için oldukça küçük kesilerle omurgaya vida konulmasını gerçekleştirebiliyoruz. Bu ameliyatın hastalarımıza sunduğu avantajları böyle özetleyebiliriz."
– "Skolyoz ameliyatları daha az kesi ile yapılabiliyor"
Göğüs Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Koçer ise Ayşenur'un operasyonunun multidisipliner olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Skolyoz ameliyatlarının büyük kesilerle yapıldığını, ancak Ayşenur'un operasyonunda video yardımıyla küçük kesiler uygulandığını dile getiren Koçer, "Multidisipliner yaklaşımla hastanın ameliyatının risklerini en aza indirip, ameliyatın başarısını artırmayı hedefliyoruz. Torokoskopik ameliyatları başta akciğer rahatsızlıklarında kullandığımız gibi artık skolyozu düzeltmekte de kullanabiliyoruz. Böylece daha az cerrahi kesi ile skolyoz ameliyatları gerçekleştirilebiliyor." ifadelerini kullandı.
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