“Küçük Burjuva Düğünü” prömiyerine yoğun ilgi

ANKARA (AA) – Tiyatro tarihinin önemli yazarlarından Bertolt Brecht'in eseri "Küçük Burjuva Düğünü", Devlet Tiyatroları (DT) sahnesinde prömiyer yaptı.

Usta sanatçı Cem Emüler'in rejisörlüğünü üstlendiği oyun, Şinasi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Oyunun prömiyerine seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Eserin ilk hafta biletleri kısa sürede tükendi.

Temsil öncesi AA muhabirine açıklama yapan Cem Emüler, dünya tiyatrosuna zenginlik katan yazarlardan Brecht'in oyunlarının uzun yıllar DT'de oynanmadığını, bu sezon seyirciyle buluşmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sağlam bir ekiple titiz bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydeden Emüler, "Evrensel sorunları, insan durumunu yakalayan bir oyun. Ben bu tip oyunların, büyük yazarların eserlerinin oynamasının seyirci açısından önemli olacağını düşünüyorum. Klasik oyunlar tiyatronun temel taşıdır. Oyunun uzun yıllar oynamasını ümit ediyorum. Seyircilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle gençlerin zamana karşı yarıştığını söyleyen Emüler, oyunun tek perdelik olmasının gençlerin ilgisini çekebileceğini ifade etti.

– "Seyir zevki yüksek, eğlenceli bir oyun"

İzleyenlerin kendilerinden bir şeyler bulabileceğini belirten Emüler, oyunun yeni çağın insanının kendine yabancılaşmasına ve toplumsal karmaşaya vurgu yaptığını söyledi.

Emüler, "Seyir zevki yüksek, eğlenceli bir oyun. Sessiz filmden kalan unsurlar var. Sürprizli ve düşündürücü bir oyun. Ankara seyircisiyle kucaklaşacak oyunumuz." dedi.

– Koreografi ünlü dansçı Deniz Alp'e ait

Dekorunu Ali Cem Köroğlu'nun, kostümlerini Sevgi Türkay'ın üstlendiği oyunda, ışık tasarımı Osman Uzgören, koreografi Deniz Alp, müzikler ise Turgay Erdener'e ait.

Oyunda, Mehmet Akay, Serpil Gür, Nur Yazar, Eray Eserol, Elvan Eker, Özgür Öztürk, Hüseyin Varol, Cemre Burcu Tosun ve Efe Çetinel rol alıyor.