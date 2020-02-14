Küçükbaş hayvan sayısını 56 milyona yükseltme hedefi

KARAMAN (AA) – MEHMET ÇETİN – Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkenin kırmızı et açığının, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin gelişmesiyle kapanacağını belirterek, bu yıl küçükbaş hayvan sayısını 56 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çelik AA muhabirine, Türkiye'nin gıdada hiçbir zaman dışa bağımlı bir ülke olmasını istemediklerini ifade etti.

Ülkenin kırmızı et açığının kapanmasının tek yolunun küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ve sektörün gelişmesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız bize startı verdi. Sayın Tarım Bakanımız bizimle el ele, kol kola çalışıyor. Biz bu yıl küçükbaş hayvan sayımızı 56 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. 5 yıllık eylem planımız içerisinde bu sayıyı 80 milyona çıkartmayı planlıyoruz." dedi.

– "Çobanların SGK primlerini devlet karşılasın" talebi

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin, çoban bulmakta zorlandıklarına dikkati çeken Çelik, bu durumun, sektörün en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getirdi.

Nihat Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlarımızı bu mesleğe yönlendirmemiz lazım. Türkiye İş Kurumunca, çoban alımlarında da bir tanımlama yapılması gerekir. Özellikle elit projelerde, kurumun, çobanlığı bir meslek olarak görmesi ve bunu açıklaması son derece önemlidir. Bunun işsiz gençlerimize bir umut, çobanlığı da özendirmeye faydalı olacağını düşünüyorum. Ülkemizde kısmen Afgan çoban çalıştıran yerler var. Hayvan sayısı çoğaldığında çoban ihtiyacı daha da artacaktır. Yabancı çobanların çalıştırılması konusunda yasal bir düzenleme yapılırsa sorun hafifleyecektir. Çoban desteklemelerinin artırılmasını ve çobanlığın teşvik edilmesini istiyoruz. Çobanların SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması olumlu bir adım olacaktır. Yabancı çoban çalıştırma yasalaşırsa onlar da desteklemelerden faydalanacak. Bu da sektöre önemli bir katkı sağlayacaktır."

– "Küçükbaş hayvanlar ormanın dostudur"

Küçükbaş hayvanların kamuoyundaki yaygın inanışın aksine ormanın düşmanı değil dostu olduğunu kaydeden Çelik, otlatılma yapılmadığı için büyüyen otların yangınlara sebebiyet verebildiğine dikkati çekti.

Çelik, "Ormanların küçükbaş hayvanlara açılması konusunda Sayın Bakanımız gerekli talimatı verdi. Şimdi hiçbir yetiştiriciye, ormana girdi diye ceza kesilmeyecek. Bu uygulama bizim için memnuniyet vericidir." diye konuştu.

– "Meralarımızı işgal edenler cezalandırılmalı"

Türkiye'deki küçükbaş hayvanların yüzde 30'unu göçerlerin yetiştirdiğini aktaran Çelik, son yıllardaki mera işgallerinin, yetiştiricileri zor durumda bıraktığının altını çizdi.

Geçmişte meraları işgal edenlerin, şimdi ise meralardan yaylalara giden yolları bile işgal ettiğini ileri süren Çelik, "Hayvanların dışarıya çıkacağı yolu kesmektedirler. Bu yüzden acil tedbirler alınması lazım. Mera işgalcileri ve yaylalara giden yolları kapatanlar, tüm desteklemelerden ve kamu hizmetlerinden men edilmeli. Bunun için ceza verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

– "Meralarımız en büyük zenginliğimizdir"

"Meralarımız en büyük zenginliğimizdir. Meralarımızdan yeteri kadar yararlanamadığımız zaman ithal samana, yeme muhtaç kalıyoruz. Girdiler artıyor, üreticinin kar marjı düşüyor." diyen Çelik, tarım yapılmayan hazine arazilerine göçerlerin geçici barınaklar yapmasına izin verilmesini istedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin ve çobanların, meraların ve ormanların sahibi ve bekçisi olduğunu dile getiren Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin, köyden şehre göçün önlenmesinde çok önemli rol üstlendiğine işaret etti.