Küçükbaş hayvan sayısını 56 milyona yükseltme hedefi
KARAMAN (AA) – MEHMET ÇETİN – Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkenin kırmızı et açığının, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin gelişmesiyle kapanacağını belirterek, bu yıl küçükbaş hayvan sayısını 56 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.
Çelik AA muhabirine, Türkiye'nin gıdada hiçbir zaman dışa bağımlı bir ülke olmasını istemediklerini ifade etti.
Ülkenin kırmızı et açığının kapanmasının tek yolunun küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ve sektörün gelişmesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız bize startı verdi. Sayın Tarım Bakanımız bizimle el ele, kol kola çalışıyor. Biz bu yıl küçükbaş hayvan sayımızı 56 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. 5 yıllık eylem planımız içerisinde bu sayıyı 80 milyona çıkartmayı planlıyoruz." dedi.
– "Çobanların SGK primlerini devlet karşılasın" talebi
Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin, çoban bulmakta zorlandıklarına dikkati çeken Çelik, bu durumun, sektörün en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getirdi.
Nihat Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanlarımızı bu mesleğe yönlendirmemiz lazım. Türkiye İş Kurumunca, çoban alımlarında da bir tanımlama yapılması gerekir. Özellikle elit projelerde, kurumun, çobanlığı bir meslek olarak görmesi ve bunu açıklaması son derece önemlidir. Bunun işsiz gençlerimize bir umut, çobanlığı da özendirmeye faydalı olacağını düşünüyorum. Ülkemizde kısmen Afgan çoban çalıştıran yerler var. Hayvan sayısı çoğaldığında çoban ihtiyacı daha da artacaktır. Yabancı çobanların çalıştırılması konusunda yasal bir düzenleme yapılırsa sorun hafifleyecektir. Çoban desteklemelerinin artırılmasını ve çobanlığın teşvik edilmesini istiyoruz. Çobanların SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması olumlu bir adım olacaktır. Yabancı çoban çalıştırma yasalaşırsa onlar da desteklemelerden faydalanacak. Bu da sektöre önemli bir katkı sağlayacaktır."
– "Küçükbaş hayvanlar ormanın dostudur"
Küçükbaş hayvanların kamuoyundaki yaygın inanışın aksine ormanın düşmanı değil dostu olduğunu kaydeden Çelik, otlatılma yapılmadığı için büyüyen otların yangınlara sebebiyet verebildiğine dikkati çekti.
Çelik, "Ormanların küçükbaş hayvanlara açılması konusunda Sayın Bakanımız gerekli talimatı verdi. Şimdi hiçbir yetiştiriciye, ormana girdi diye ceza kesilmeyecek. Bu uygulama bizim için memnuniyet vericidir." diye konuştu.
– "Meralarımızı işgal edenler cezalandırılmalı"
Türkiye'deki küçükbaş hayvanların yüzde 30'unu göçerlerin yetiştirdiğini aktaran Çelik, son yıllardaki mera işgallerinin, yetiştiricileri zor durumda bıraktığının altını çizdi.
Geçmişte meraları işgal edenlerin, şimdi ise meralardan yaylalara giden yolları bile işgal ettiğini ileri süren Çelik, "Hayvanların dışarıya çıkacağı yolu kesmektedirler. Bu yüzden acil tedbirler alınması lazım. Mera işgalcileri ve yaylalara giden yolları kapatanlar, tüm desteklemelerden ve kamu hizmetlerinden men edilmeli. Bunun için ceza verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.
– "Meralarımız en büyük zenginliğimizdir"
"Meralarımız en büyük zenginliğimizdir. Meralarımızdan yeteri kadar yararlanamadığımız zaman ithal samana, yeme muhtaç kalıyoruz. Girdiler artıyor, üreticinin kar marjı düşüyor." diyen Çelik, tarım yapılmayan hazine arazilerine göçerlerin geçici barınaklar yapmasına izin verilmesini istedi.
Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin ve çobanların, meraların ve ormanların sahibi ve bekçisi olduğunu dile getiren Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin, köyden şehre göçün önlenmesinde çok önemli rol üstlendiğine işaret etti.
-
Küçükbaş hayvan sayısını 56 milyona yükseltme hedefi
-
Sivas'ta sağlık görevlileri zorlu kış koşullarına rağmen hastalar için seferber oluyor
-
Karaman Valisi Meral'in ilkokul ziyareti
-
GRAFİKLİ – Futbol: Haftanın programı
-
Erciyes Anadolu Holding ile Öz Ağaç-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
-
Ankara'da psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen kişi evini ateşe verdi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.