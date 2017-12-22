Küçükçekmece’de Aşk-ı Nebi ve Şeb-i Arus bir arada
Küçükçekmece Belediyesi, Hz. Mevlana’nın 744’üncü Vuslat yıldönümünde vatandaşları iki özel programla buluşturdu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vasıflarının aktarıldığı Hilye-i Şerifeler ve Tesbihler’den oluşan Aşk-ı Nebi Sergisi’ni Küçükçekmecelilerin ziyaretine sundu. Sergide, Mehmet Çebi’nin koleksiyonundan seçilen ve büyük çoğunluğu ilk kez görücüye çıkan 63 tane klasik ve çağdaş Hilye-i Şerif örnekleri ve 63 tane de Dua Tanesi Tesbihi bulunuyor. Peygamber Efendimizin yaşına hürmeten 63 rakamının seçildiği serginin ilk gününde, sergiyi Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in yanı sıra çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Aşk-ı Nebi Sergisini ilgiyle gezen Küçükçekmeceliler ardından Hz. Mevlana’nın 744 Vuslatını anmak adına düzenlenen Mevlevi Mukabelesini izledi. Peygamber Efendimizin kişisel özelliklerinin yanı sıra, Peygamberlik vasıflarının da anlatıldığı Aşk-ı Nebi sergi 10 Şubat’a kadar Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.
”63 Peygamber Efendimizin yaşına hürmeten seçildi”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ”Bu sergide 63 Tesbih ve 63 tane de Hilye-i Şerif sergileniyor. Bu 63 de Peygamber Efendimizin yaşına hürmeten seçilmiş rakam. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Mevlana’yı sevenler ile beraberiz. Mevlana dediğimiz zaman Türkiye bu ismi yakinen tanıyor ama içeriği noktasında aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Büyük bir çoğunluğumuzun Mevlana’nın ‘Gel ne olursan ol yine gel’ dizesinden çok farklı bir şey bildiğini zannetmiyoruz ama Mesnevi kocaman bir derya. Bunu anlamak ve buna göre yaşamak kolay değil” dedi.
”Allah hepimize Hz. Mevlana’yı gerçek yönleriyle tanımayı nasip etsin”
Hz. Mevlana’nın aşkına ve vuslatına vurgu yapabilmek amacıyla Küçükçekmecelileri bir araya getirdiğini ifade eden Başkan Karadeniz, ”Mevlana zamanında yaşayan bir çok hükümdar unutuldu ama Mevlana hala yaşıyor. Çünkü o merhametin, aşkın, sevginin ve hoşgörünün tarafındaydı. Allah hepimize Hz. Mevlana’yı gerçek yönleriyle tanımayı nasip etsin inşallah. Bazen kendimizi ona daha yaklaşmış hissetsek bile aslında ne kadar uzaklaştığımızın farkına varmak gerekiyor. Herkesin ağzında sevgi, hoşgörü, aşk var ama herkes kendine şunu sormalı, ‘En son birini ne zaman affettik?’ bunlar güzel duygular bu duyguları tekrar hatırlamak dileğiyle bu programlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
”İlgi çekici tasarımlar umarım devam eder”
Küçükçekmece sergilerine ikinci gelişi olduğunu ifade eden Mozaik Sanatçısı Meyçem Ezengin, ”Mehmet Çebi’nin özel bir koleksiyonu, bence başarılı. Sadece klasikte kalınmamış ve modernize edilmiş. Tesbihler çok güzel eserler büyük ve gösterişli, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. İlgi çekici tasarımlar umarım devam eder bu sergiler” ifadelerini kullandı.
Tesbihleri özenle inceleyen Yücel Çakmak ise, ”Bir koleksiyoner olarak çok şık buldum. Hem estetik açıdan hem de kullanılan malzemeler açısından çok kaliteli tesbihler. Herkes gelip ziyaret etmeli” dedi.
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