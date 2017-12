Küçükçekmece’de binler, Kudüs için tek yürek oldu

Küçükçekmece Belediyesi, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Kudüs’e destek olmak amacıyla, Yavuz Selim camisinde kılınan Cuma namazı sonrası yürüyüş düzenledi. Binlerce Küçükçekmeceli Kudüs için tek yürek oldu.

Düzenlenen yürüyüşe, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Ömer İlhan, AK Parti İlçe Başkanı Av. Mustafa Korkut, MHP İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Zalimlere boyun eğmeyeceğiz”

Küçükçekmece Kaymakamı, Kudüs ile ilgili mesajında, “Hepinizle gurur duyuyorum. Dünyadaki Müslümanların eziyet çektiğini göre göre bir şey yapamamak insanı üzüyor ağlatıyor. Rabbim, oradaki tüm halklara derman versin. Şu unutulmamalıdır ki, İslam’ın zaferi kesindir. Biz tarih boyunca dünya tarihi boyunca her zaman mazlumun yanında olduk, zalime boyun eğmedik, eğmeyeceğiz” diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Kudüs, Yahudi ve Hristiyanların da kutsal çizgisi olmalı”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Müslümanların böyle bir karara sessiz kalmayacağını ifade ederek, “Sevgili kardeşlerim, bizim burada toplanmamız acaba Kudüs’e nasıl bir medet verecek? ABD düşüncesinden mi, İsrail yapmak istediklerinden mi vazgeçecek? Belki de hiçbiri olmayacak. Ama biz Müslümanız ve bu işe seyirci kalmayacağımızı göstermek için buradayız. Kudüs’e göz koymanın, yarın Suriye’ye, öbür gün Bağdat’a, bir sonraki gün Mardin’e, bir sonraki gün Edirne’ye göz koymak olacağının farkındayız. Biz de farkındayız demek için bu meydandayız. Duyarlılığınız için hepinize teşekkür ederim. Aslında çok şey yaptığımıza inanıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Kudüs 3 dinin de kutsal mekanıdır. Bu anlamda biz, Kudüs’ün kalbine saplanan bu hançer için aklı başında her Müslümanın feryat ettiğini biliyoruz. Her Hristiyan’ın bu meseleye feryad etmesi , her Yahudi’nin feryat etmesi gerektiğini biliyoruz. Kudüs’ü bir barış simgesi olarak görüyoruz. Bugün Kudüs sadece Müslümanların kırmızı çizgisi değil, aklı başındaki bütün Yahudi ve Hristiyanların kutsal çizgisi olması gerektiğini biliyoruz. Böyle bir hıyanetle umarım kan dökülmez. Olup bitenlere seyirci kalacak bir Dünya Müslümanlığı olmadığınının bilinmesi gerek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya Müslümanlarını bir toplantıya çağırmasının belki de bugüne kadar Müslümanlar anlamında yapacağımız en kıymetli toplantılardan birisi olacaktır. Kendisine bu duyarlılığından dolayı teşekkür ederim” dedi.

“Amaç; ortadoğu’ya yeni bir dizayn vermek”

Başkan Karadeniz, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Şu anda herkes bir oyun oynuyor. Herkes bir hesap yapıyor. ABD’nin de İsrail’inde yapmak istediği şey, sadece Kudüs meselesini bir sahiplenme olarak görmememiz gerekir. Kudüs üzerinden Ortadoğu’ya yeni bir dizayn verme çalışmasının başlangıcıdır. Müdahale için kargaşa, kan, gözyaşı lazım. Bizim buradaki Kudüs hassasiyetimiz, asla sadece bir Yahudi düşmanlığı değil, Osmanlı İmparatorluğunun, Türkiye Cumhuriyeti’nin Yahudi vatandaşların ne kadar hamisi olduğunu herkes biliyor. Şuan da Türkiye’de pek çok Yahudi vatandaşı var. Bizim onlarla hiçbir hesabımız yok. Bunu biliyorlar. Bizim hesabımız Siyonizmle, bizim hesabımız hain ve şeytan düşüncelerle. Yapılmak istenen provakosyanlara gelmemeliyiz. Müslümanlar bu meselede sessiz kalmayacak. Bizde başımıza gelen bunca hadiseden sonra kardeş kardeşe bir olmak, iri olmak diri olmak zorundayız. Kardeşler arasında sevgiyi dayanışmayı kaybetmemeliyiz.”