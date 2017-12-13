Kudüsü “Filistinin başkenti” olarak tanımaya çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyayı, Kudüs’ü “Filistin’in başkenti” olarak tanımaya çağırdı. İslam İşbirliği Teşkilatının Olağanüstü Toplantısında konuşan Erdoğan, İslam dünyasının ’bağımsız Filistin’ talebinden asla vazgeçmeyeceğini belirterek, “Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri Kudüs’ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum” dedi. Erdoğan, Filistin’i devlet olarak tanımayan ülkeler de olduğunu belirtti ve Filistin’in acilen bu ülkeler tarafından ’devlet’ statüsünde tanınmasını talep etti.