Kuğu Gölü Balesi 13 yıl sonra Başkentlilerle buluşacak
ANKARA (AA) – Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1875'te bestelediği, klasik balenin ölümsüz eserlerinden Kuğu Gölü Balesi'ni 13 yıl sonra Başkentli sanatseverlerle buluşturacak.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Kuğu Gölü Balesi'ne ilişkin Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Devlet Opera ve Balesi ile ADOB'un tarihi bir akşama hazırlandığını söyledi.
Çaykovski'nin en ünlü ve sevilen eserlerinden Kuğu Gölü Balesi'nin Ankara'da 13 yıl aradan sonra, 9 Kasım'da sahneleneceğini belirten Karahan, "Eser, Türkiye'de ilk kez 1965'te Türk bale kurucusu Ninette de Valois'in koreografisiyle izleyiciyle buluşuyor. 1965'teki prömiyerde başrolü Meriç Sümen ile Tanju Tüzel canlandırıyor. Bu kez başrolleri Özge Onat ile İlhan Durgut paylaşıyor. Türkiye'deki ilk kuğu Odette/Odile canlandıran Meriç Sümen, son Odette/Odile yani Özge Onat'ı çalıştırıyor." diye konuştu.
Karahan, Devlet Opera ve Balesi'nin, opera ve alanlarındaki atılımlarının devam edeceğini söyledi.
Sunay Muratov ve Bujor Hoinic'in orkestrayı dönüşümlü yöneteceği eserin dekoru, Gürcan Kubilay, kostümleri ise Savaş Camgöz imzasını taşıyor. Kuğu Gölü Balesi'nin başlıca rollerinde, Özge Onat, Sultan Menteşe, Polen Gezmiş, Serapsu Gürman, İlhan Durgut, Eren Keleş, Burak Serkan Cebeci, Umut Can Arzuman, Eren Keleş, Berkay Saraçoğlu, Kadir Okurer, Aralcan Kocabey ve Etkin Yüzer yer alıyor.
Çaykovski'nin 1875 yılında Bolşoy Balesi için bestelediği ve dünyada en çok sahnelenen balelerden biri olan Kuğu Gölü'nde bir büyücü tarafından kuğuya dönüştürülen Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşk anlatılıyor. Eserde büyücü, kızı Odile'i prenses Odette kılığına sokarak prensi kandırmaya çalışıyor.
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