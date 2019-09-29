Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kızılcahamam'da

ANKARA (AA) – Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kızılcahamam ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Alpaslan ile AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Mahkemeağcin Mahallesi'ndeki mağaraları, Abacı Peribacaları ve Jeopark Müzesi'ni inceledi.

Mahkemeağcin'deki incelemeler sırasında konuklara bilgi veren Belediye Başkanı Acar, "Mahkemeağcin Mahallemiz, Bizans döneminden kalan kaya kiliseleri, balıkçıl kuşlarının göç yolu üzerinde olması ve peribacalarıyla bir doğa, tarih ve jeoloji cenneti. Bölgedeki küflü kayaların oymaya müsait olması burada çok sayıda kaya kilisesi yapılmasına sebep olmuş. Mahkemeağcin Mahallemiz, Kızılcahamam'a 17 kilometre mesafede, Çeltikçi yolu üzerindedir. Köyün adının mahkeme ağacından geldiği belirtiliyor." dedi.

Alpaslan ve Yıldız, Abacı Peribacaları ve Jeopark Müzesi'ni de gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.