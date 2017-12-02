Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş:“15 TEMMUZ’UN ARTÇI FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin artçı sarsıntılarının sürdüğünü belirterek, Türkiye’nin FETÖ ve bu örgütle işbirliği yapanlarla mücadelesinin uzun yıllar devam edeceğini söyledi.

7-17 Aralık’ta gerçekleştirilecek Hz. Mevlana’nın 744’üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) programının tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısına katılmak üzere Konya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, siyasi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmek istenirken Türkiye’nin büyük resmi görebildiğini kaydeden Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Büyük resim bir kez daha bu coğrafyanın bölünmesi, parçalanmasıdır. Bir asır evvel Osmanlı cihan devleti üzerinden onlarca farklı devleti masa başından cetvellerle pergellerle çizerek oluşturanlar yeniden bu coğrafyada oyunlar oynamak istiyorlar ve bölge halkının iradesinin neredeyse hiç kullanılamaz hale getirmek istiyorlar. Oyun bölgenin mezhep eksenin de ve etnik çatışmalar ekseninde bir kez daha bölünmesidir. Lafı evelemeden söylemek gerekirse, oyun 2. Sykes Picot’un uygulanması, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın lime lime edilerek iradesiz hale getirilmesidir. İşte tamda mesele burada başlıyor. Biz Türkiye olarak tarihten getirdiğimiz devlet birikimiyle büyük bir medeniyetin varisi olma birikimiyle bu oyunun ne olduğunu biliyor büyük resmin tamamını görüyoruz. İşte birilerini kaygılandıran korkutan büyük resmi gören büyük bir Türkiye’nin varlığıdır. Türkiye’nin hem oynanan oyunu görmesi hem de giderek siyasi ve ekonomik gücünü artırıyor olması ve oyunları bozabilecek karaktere gücünü dönüştürüyor olabilmesi birilerini rahatsız ediyor. Türkiye üzerinde oynanan ve belki de önümüzdeki dönemde gündeme getirilecek birçok senaryonun birçok oyununda esas nedeninin bu olduğunu açıkça görmemiz gerekiyor.”

“15 Temmuz’un artçıları devam ediyor”

Bakan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin artçı sarsıntılarının devam ettiğini dile getirdi. Kurtulmuş, “15 Temmuz sadece 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece halkın feraseti ve cesaretiyle sonlandırılmış bir süreç değildir. 15 Temmuz’un artçı bir takım faaliyetlerinin de devam etmekte olduğunu ve Türkiye’nin hem bu kirli karanlık FETÖ çetesi ile mücadelesinin hem de onlarla işbirliği halindeki ulusal ve uluslararası çetelerle mücadelesinin daha uzun yıllar devam edeceği de açıktır. Yine bu süreçlerin içerisinde zaman zaman büyük dalgalar içerisinde, zaman zaman kısa süreli sert vuruşlar şeklinde gelişen finansal darbe teşebbüslerinin finansal operasyonların da Türkiye’deki etkilerinin hiçbir şekilde göz ardı edemeyiz. Türkiye oyunu görüyor, gücünü artırıyor. Kararlılıkla bu oynanan oyunları bozabilecek kabiliyeti ortaya koyuyor. Bu bilindiği için bunun böyle devam etmemesi istendiği için dengeleri yeni oluşmaya çalışan bu dünya sistemi içerisinde Türkiye’nin güçlü bir aktör olmasının önüne geçilmesi için Türkiye’yi zayıflatacak her türlü operasyon sürdürülüyor, bundan sonra da sürdürülecektir. Onlar o mücadeleyi yapacak biz de yapacağız. Biz bu ülkeyi büyük ve güçlü olmak yolunda asla yalnız bırakmayacağız. Bu konudaki kararlılığımızla yolumuza devam edeceğiz. Uyanık olacağız, birliğimizi beraberliğimiz ülkemizi, inançlarımızı, değerlerimizi, medeniyetimizi hep birlikte savunarak ülkemizi daha güçlü hale getireceğiz. Onun için Türkiye’nin karşılaştığı süreçleri bu fotoğrafı görerek anlamaya çalışmalı ve buna karşı tedbirler geliştirmeye çalışmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Kim ne yaparsa yapsın Türkiye bu coğrafyada herkesin gözünün içine baktığı bir mihenk taşı olmaya devam edecektir. Türkiye bu coğrafyanın derleyici toparlayıcı ana unsuru olmaya devam edecek. Türkiye bu coğrafyada daha fazla bölünmenin değil birliğin dirliğin adresi olmaya devam edecektir. İnşallah bölgemizdeki sorunları kararlılıkla çözen büyük bir ülke olma gücünü potansiyeli artırarak yoluna devam edecektir” şeklinde konuştu