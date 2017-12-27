Kulu’da 9 okulun projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi
Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Kulu’da bulunan 9 okulun projelerinin kabul edildiğini belirterek, “İvme kazanan proje çalışmaları meyvesini vermeye devam ediyor. 5. sınıf ile 12. sınıf öğrencileri arası bilimsel araştırmaları artırmak çocuklarımızda araştırma duygularının geliştirilmesi amacıyla başvuruları kabul edilen her okulumuza proje çalışmaları için 5 bin TL destek sağlanacak. İlçemiz eğitimine bu anlamda 45 bin TL’lik bir kaynak aktarılacak” ifadelerini kullandı.
Kaymak, projelerin kabul edilmesi noktasındaki memnuniyetini dile getirerek, “Okullarımız bu tarz çalışmalarla her proje mantığını öğrencilere kazandırıyorlar, araştırma becerilerini geliştiriyorlar, hem de okullarına maddi kaynak sağlama imkanı buluyorlar. Bu anlamda gayret göstererek proje desteği kazanan okullarımızın idarecileri, proje koordinatörü, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Eğitim uzun soluklu ve meyvesini önümüzdeki yıllarda alabileceğimiz bir süreç, önümüzdeki yıllar Kulu eğitiminde bu çalışmaların karşılığı görülecektir” dedi.
Kaymak, 2018 yılı Mayıs ayına kadar hazırlıklarını tamamlayacak olan okulların Mayıs ayında öğrencilerin yaptıkları çalışmaları sergileyeceklerini sözlerine ekledi.
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