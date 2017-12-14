Kulu’da engellilerden polis ve jandarmaya ziyaret
İlçede faaliyet gösteren Beremdede Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören engelliler, önce Kulu Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Amir Nasuh Talu’yu ile görüştü. Kendilerine içecek ve çikolata ikramı yapılmasının ardından tek tek tanışan engellilerle sohbet eden Talu, bazı engellilerin isteği üzerine kendilerine polis kepi hediye etti. Ziyaret sırasında bir engelli genç de, makam koltuğuna oturarak merakını giderdi.
Grup daha sonra, Kulu İlçe Jandarma Garnizon Komutanlığına gidilerek Mustafa Erkaraman’ı ziyaret etti. Mustafa Erkaraman tarafından engelli öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Organizasyonu gerçekleştiren Kulu Beremdede Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Özcan Küçükerdoğan, “Doğuştan veya sonradan bazı yetilerini kaybetmiş bireyler olan özel gereksinimli öğrencilerimizin yaşam kalitesi ve yaşamdan beklentileri sağlıklı bireylerden farklıdır. Biz de bu nedenle özel gereksinimli öğrencilerimizle hep beraber ‘Berem dedeliyiz biz bir aileyiz’ diyerek onların umutlarına, yürekli, temiz, içten gülümsemelerine ortak olmak ve toplumda var olmaları gerektiğinin farkındalığını göstermek için jandarmamıza ve emniyet müdürlüğümüze ziyarette bulunduk ve yapılan ziyaretlerimizle farkındalık adına amacımıza ulaşmış olduk. Gösterilen ilgi, misafirperverlik, ikramlar ve içtenliklerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanlığımıza, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve personellerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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