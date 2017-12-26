Kulu’da gazi ve şehit aileleri derneği bürosu açıldı
Açılışta konuşan Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, dernekte şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının görüşüleceğini belirterek, “Derneğimiz şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin uğrak yeri olacak. Onların her türlü sorunlarının görüşüldüğü bir yerdir. Burası aynı zamanda kendi evimiz olacak, çünkü bu ülkemiz ayaktaysa önce Allah, sonra onların şehit ve gazi olmalarından dolayıdır. Gazilerimizin gazilik sıfatına ermiş olmalarından dolayı bizim onlara bir borcumuz olarak kendilerinin yakınlarındayız. Her türlü dert ve sıkıntılarının yanındayız. Ben elliye yakın üyelere, gazilerimize sağlıklı uzun bir yaşam diliyorum. Şehit yakınlarımıza Allah’tan sabır diliyorum. Bizleri de onlara layık olmayı diliyorum. Dernek bürosu hayırlı olsun“ dedi.
Gazi ve şehit yakınları için açılan derneğin bürosu Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, protokol üyeleri, şehit yakınları ile gaziler tarafından kurdele kesilerek açıldı.
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